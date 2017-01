NIKAD PREŽALJENA PRINCEZA DIANA: Prisjetite se života omiljene članice kraljevske obitelji

Na današnji dan prije 19 godina je poginula omiljena princeza Diana. Mercedes u kojem je s dečkom Dodijem Fayedom bježala od paparazza zabio se u stup tunela u Parizu. Oboje su poginuli, a svijet se još nije pomirio da je nema.

Lady Di, rođena kao Diana Spencer, postala je planetarno popularna kada se s 20 godina udala za 13 godina starijeg princa Charlesa. Njihovo vjenčanje u Katedrali svetog Pavla u Londonu pratilo je 750 milijuna ljudi.

Već sljedeće godine, Diana je rodila princa Williama. Već je tada pokazala da ima snažan karakter jer je odbila poštovati tradiciju i roditi u Buckinghamskoj palači već je William došao na svijet u bolnici St. Mary’s.

Nevolje u braku

Diana i Charles su drugi put postali roditelji 1985. godine, kada je na svijet došao Henry. Par je navodno već tada imao bračnih problema koje su zataškavali.



No, krajem ’80-ih godina je svima postalo jasno da je njihov brak na klimavim nogama. Charles je oživio predbračnu vezu s Camillom Parker Bowles, a Diana je na njegovu nevjeru odgovorila romansom s instruktorom jahanja.

Princ i princeza od Walesa prestali su živjeti zajedno 9. prosinca 1992. godine, a razveli su se 28. kolovoza 1996. godine.

Pronašla je sreću

Nakon razvoda, Diana je pronašla ljubavnu sreću u Dodiju Al-Fayedu. Kraljevske je dužnosti zamijenila humanitarnim radom zbog čega su je svi cijenili. Družila se s beskućnicima, izbjeglicama, oboljelima od HIV-a i borila se protiv mina.

Ujedno je bila i jedna od modnih ikona te je bila uzor mnogim ženama. Bila je karizmatična i puna života, a svi su je dodatno voljeli jer je bila djevojka ‘iz naroda’. Naime, prije braka, Diana je bila dadilja i teta u vrtiću.

Svijet je ostao u šoku

Dana 31. kolovoza 1997. godine, dogodila se nesreća koja je zavila svijet u crno. Diana i njen ljubavnik Dodi su doživjeli nesreću. S njima su u automobilu bili vozač te tjelohranitelj i nitko od njih nije bio vezan. Navodno je vozač Henry Paul bio pod utjecajem alkohola, što je u kombinaciji s brzinom završilo kobno. Preživio je samo tjelohranitelj.

Diana je pokopana 6. rujna na otočiću usred jezera Round Oval. Jezerom plivaju četiri crna labuda, a krase ga bijeli lopoči. Putem do njenog groba raste 36 hrastova; svaki od njih obilježava po jednu godinu princezina života. Njen sprovod pratile su 2,5 milijarde ljudi.

Teorije zavjere

Iako sve upućuje na to da je nesreću izazvala brzina, Dodijev otac, egipatski poduzetnik Mohamed Al-Fayed, nikako to nije mogao prihvatiti. Inzistirao je na tome da je bila riječ o naručenom ubojstvu. Tvrdio je i da je Diana u vrijeme smrti bila trudna, no liječnici su ustvrdili da to nije istina.