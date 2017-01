‘NIJE POGINULO 39 OSOBA, POGINUO JE JEDAN STIL ŽIVOTA’: Rendeli opisala kako je izgledao klub u kojem se dogodio teroristički napad

U Reini sam bila prije desetak godina. U Europi tada jos nije bilo terorizma, barem ne u ovakvom obliku a najveci problem je bio kako uci u Reinu a ne kako iz nje pobjeci. Bio je to najbolji klub u kojem sam ikad bila, tik uz Bospor, dosta skup, jako fancy, svi u haljinama, stiklama, sampanjac tekao u potocima, svirali su najbolji DJ-i svijeta a mogao si uci samo na pozivnicu. Nije danas poginulo 'samo' 39 osoba, poginuo je jedan stil zivota. Mladost, ludost, dobar provod pa cak I uspomene, jer sad vise na spomen Reine nikome prvo na pamet nece pasti najbolji klub u kojem se ludo provodilo vec jos jedan klub u kojem se dogodio terorizam. Obozavam Istanbul, volim taj njegov kontrast, povijest, a sadasnjost I buducnost mi se sve manje svidjaju 😒. Voljela bih da znam sto uciniti Ali ne znam pa piskaram prvi post u 2017. s nadom da ce mozda bit posljednji ovakav, tuzno sjetan. Ova fotka je od prosle godine s posljednjeg posjeta Istanbula kad je bomba eksplodirala na Sultanahmetu. #istanbul #2017 #hope

A photo posted by Nevena (@nevenarendeli) on Jan 1, 2017 at 9:32am PST