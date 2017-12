LUCIJA LUGOMER IZBACILA BUJNE GRUDI U VATRENOJ OPRAVICI: ‘Da si vojskovođa svi bi te slijedili uz visoki vojni moral’

Friday mood ON! • • • • • • • • Multitalented RED Jumpsuit is from @fashionnovacurve And you can get it with -20% WITH MY CODE ‘XOLUSILUER’ 🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 • • #ootd #outfitoftheday #lookoftheday #fashion #fashiongram #style #love #beautiful #currentlywearing #lookbook #plussizefashion #whatiwore #whatiworetoday #ootdshare #outfit #clothes #wiw #mylook #fashionista #todayimwearing #instastyle #socialenvy #plussize #instafashion #outfitpost #fashionpost #todaysoutfit #fashiondiaries

A post shared by LUCIJA LUGOMER (@lusiluer_plussizemodel) on Dec 1, 2017 at 6:21am PST