NEVENA RENDELI RODILA BLIZANKE! Voditeljica HRT-a rodila mjesec dana prije termina, izgleda da su cure bile nestrpljive

I dok svijet iščekuje vijest je li Beyonce u svojoj višemilijunskih vili preuredjenoj u bolnicu uz Ivy Blue u Givenchy odjelcu, donijela na svijet blizance, mi vam mašemo iz bolničke sobe u kojoj je jedina klima dobar stari propuh! Zadnja fotka pred zidom je snimljena u žurbi, sto se i vidi 😜 a to sve objavljujem prije nego me počnete bombardirati divnim fotkicama s mora i odmora 😱😱 čisto da znate koliki ste sretnici i kako se isto praznici mogu provesti! #pregnantlife #pregnantwithtwins #month8 #almostdone #spring2017 #springinzagreb #dreamingofsummer

A post shared by Nevena (@nevenarendeli) on Jun 14, 2017 at 11:02pm PDT