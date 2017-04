NEVENA RENDELI ODLAZI S TELEVIZIJSKIH EKRANA: Još uvijek se ne zna što će se biti s njenom emisijom na HTV-u

Kakva emisija danas, kakvi glasovi! Ponosna da imam priliku raditi ovaj posao i ugostiti ovakve dame ❤️ @josipa_lisac @amira.medunjanin @lucijacusticluce #volimnedjelju #hrt #pregnantlife #stillworking #josipalisac #amiramedunjanin #chui

A post shared by Nevena (@nevenarendeli) on Apr 9, 2017 at 11:57am PDT