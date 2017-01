NEPREPOZNATLJIV JE: Slavni glumac se oglasio nakon godinu dana šutnje, evo kako izgleda

Kilmeru su fanovi poželjeli zdravlje i sreću, a on mi je odgovorio fotkom u sunčanim naočalama. Već se neko vrijeme govori da glumac boluje od raka grla, ali on to demantira.

Prijatelji glumca Vala Kilmera nedavno su se zabrinuli hoće li doživjeti kraj siječnja, a on je jučer povodom 57. rođendana nakon godinu dana šutnje objavio fotografiju na Twitteru i pokazao kako izgleda.

ZLOĆUDNA BOLEST: Michael Douglas potvrdio glasine: ‘Val Kilmer ima rak grla i situacija nije dobra’

Fanovi su mu poželjeli zdravlje i sreću, a on mi je odgovorio fotkom u sunčanim naočalama. Vidno je smršavio.



Svjetski su mediji pisali o tome kako se zvijezda Batmana bori za život s rakom grla. Kilmer to čitavo vrijeme negira, no svejedno se nije oglašavao na društvenim mrežama niti se pokazivao u javnosti.

Glumac se bavi umjetnošću, a nedavno je imao i izložbu apstraktnih slika u San Joseu.

I love this abstract I made last month. pic.twitter.com/OPQUhWG7H6 — Val Kilmer (@valkilmer) December 31, 2016

Priče o Kilmerovu lošem zdravstvenom stanju počele su krajem prošle godine kad je viđen kako izlazi iz bolnice s aparatom za disanje oko vrata. Michael Douglas je nedavno izjavio da se bori s istom bolešću s kojom se i on borio, no Kilmer je to opovrgnuo.