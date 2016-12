‘NEMAM ČETIRI GODINE’: Maja Šuput progovorila o zarukama i duetu sa svojim Markom

Pjevačica je otkrila zašto u automobilu ima kameru, a po prvi put je komentirala i zaruke sa svojim asistentom.

Maja Šuput i njezin asistent te navodni zaručnik Marko Matić često se snimaju dok se voze, a pjevačica je napokon otkrila i tajnu kamere koju ima u automobilu.

MAJA ZAINTRIGIRALA FANOVE SKUPOCJENIM PRSTENOM: ‘Ovaj zlatni leptirić je sletio nekim slučajem baš na moj prst’

“Kamera nam je upaljena u autu jer smo na putu i uvijek sam htjela, ako se nešto dogodi, da barem znam što se dogodilo. Zato je ta kamera upaljena”, otkrila je Maja za Dnevnik.hr.



‘SVE BI HTJELE TAKVOG MARKA PORED SEBE’: Maja Šuput se pohvalila kako joj je dragi uljepšao jutro

I dok ja jedva prezivljavam rano zimsko jutro , @markomat88 je ocito romanticno raspolozen 😍😍 otpjevao mi je sve baladice dok me u gym vozio i kaze : "Sad si sigurno malo motiviranija za vjezbanje " … a ja sam sad motivirana samo da se vratim u krevet 💤💤💤 A video posted by majasuput (@majasuput) on Dec 8, 2016 at 2:24am PST

No, kako je Marko počeo pjevati, tako je ona počela rezati te videe i objavljivati ih. Obožavatelji pjevačice željno iščekuju njihov zajednički duet, no čini se da od toga neće biti ništa.

“Duet s Markom? Svi nas nagovaraju, ali ne znam. On to jednostavno radi od jutra do mraka. Marko nema tu ambiciju da bude zvijezda. On je jednostavno veseo čovjek koji pjeva i mene zabavlja”, kaže Maja, dodavši kako je zbog Marka ‘zaradila’ nekoliko pratitelja na Instagramu više.

Komentirala je i njihove navodne zaruke.

Ovaj zlatni leptiric je sletio nekim slucajem bas na moj prst 💍💍 Prahir 🎁🎁🎁 A photo posted by majasuput (@majasuput) on Dec 15, 2016 at 10:38am PST

“Ne, nije istina da sam zaručena. Dobila sam poklon od jedne zlatarnice pa sam se slikala s poklonom. Mislim da bi zaručnički prsten izgledao drugačije, a ne u obliku leptira. Nemam četiri godine”, objasnila je pjevačica koja uskoro putuje u Meksiko.

“Svake godine za praznike odem negdje u toplije krajeve. Ove godine idem u Meksiko. Nisam baš zimski tip. Odem svake godine na skijanje zbog društva, ali svaki put se pokajem jer mi je uvijek hladno. Ja sam ljetni tip. Volim sunce, more, volim da nemam ništa na sebi. Idem s društvom, uvijek je društvo tu. Što će sama cura u Meksiku? Da idem sama ne bi otišla ni do videoteke, a kamoli do Meksika”, rekla je Maja, no tko će joj praviti društvo nije otkrila.