NEMA TKO NE BI ZARONIO U TAJ DEKOLTE: Mirta Šurjak napućila usne i izbacila bombastične grudi

I blagdanom radno…hvala mojoj Ani @makeupbyanagrgic sto me i danas dosla srediti za izravni prijenos malonogometnog turnira 4 kafica,samo na HTV 2 od 18.30.Komentatori:Luka Petrinec i Mirta Šurjak⚽️⚽️#pitchreporter #sportreporter #justfotball⚽️⚽️

A photo posted by Mirta (@mirta.surjak1) on Dec 26, 2016 at 5:35am PST