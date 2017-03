NEMA MILOSTI: Kendall Jenner ‘nogirala’ čuvara koji je bio na dužnost kada su joj lopovi ukrali 200.000 dolara

Kendall Jenner nedavno je ostala bez nakita vrijednog oko 200.000 dolara koji je ukraden iz njezinog doma u Hollywoodu.

21-godišnja manekenka promptno je dala otkaz čuvaru koji je bio na dužnosti za vrijeme pljačke koju očito nije niti primijetio, piše Daily Mail.

Poznata manekenka i reality zvijezda showa ‘Keeping up with the Kardashians’, Kendall Jenner, obavijestila je policiju da je opljačkana nakon što je primijetila da u njezinoj spavaćoj sobi nedostaje nakit. Ona je kuću napustila oko podneva u srijedu, a vratila se oko osam sati navečer. Da joj dio nakita nedostaje primijetila je tek oko jedan sat poslije ponoći.

chaos A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Jan 14, 2017 at 12:27pm PST

Policiji je rekla da je čula neku buku, pa je vjerovala da su provalnici još uvijek u kući, Iako je policija pretražila njezino imanje, nisu pronašli nikoga, niti su uočili ikakve znakove nasilnog ulaska na posjed.

Njezina sestra Kim Kardashian također je opljačkana u listopadu prošle godine u Parizu, kada su u njezinu hotelsku sobu upali naoružani, maskirani lopovi.