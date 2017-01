NEKI IZ KREVETA, NEKI S PLAŽE: Evo što su poznati Hrvati poželjeli fanovima u 2017. godini

Dao vam Bog zdravlja , srece,ljubavi i sve ono sto si sami pozelite u Novoj 2017. 🎊🎉🍾 Veceras najludji docek u Green Goldu 🎤🎤🎤 Ja sam se zagrijala , a vi????

A photo posted by majasuput (@majasuput) on Dec 31, 2016 at 1:07pm PST