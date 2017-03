NEKADA SU JOJ SE RUGALI, A SADA JE TRAŽENI MODEL: Lucija se skinula u donje rublje i poručila: ‘Moje tijelo je moj život!’

I soooo…DON'T care. 👑 My body is MY life and nobody elses! 🍀 For all my Haters , By B* By 👋 • • • 👗 – Kik – 35.00 kn #style #girl #zagreb #croatia #lucijalugomer #modelo #beautiful #beautycomesfromwithin #instastyle #styling #fashionable #curvy #curves #photoshooting #ashleygraham #hairstyle #face #modellife #curvymodel #fashionblogger #fullfigured #plussizemodel #photoshoot #balkan #celebratemysize #photooftheday #campaign

A post shared by Lucija Lugomer (@lusiluer_plussizemodel) on Mar 12, 2017 at 5:11am PDT