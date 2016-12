‘NEKAD DAVNO…’: Danijela Dvornik prisjetila se zajedničke prošlosti s Rankom Ostojićem

Bivši ministar i udovica Dina Dvornika dijele zajedničku prošlost.

Bivši ministar i nekadašnji potpredsjednik Vlade, Ranko Ostojić, poznat je po ljubavi prema sportu, a dugi je niz godina bio član Saveza izviđača Hrvatske. Nekad je bio i načelnik odreda Skautskog kluba Meje, čiji je član tada bila i Danijela Dvornik.

Zajednička sportska prošlost veže ovih dvoje poznatih Hrvata, a upravo se zahvaljujući Ostojiću Danijela prisjetila tih dana.



“Nekad davno bila sam dugo godina u izviđačima, cijelu osnovnu školu… od pčelice do planinke. Preko tjedna škola i školske obaveze, a vikendima izleti, planinarenja i natjecanja. Imala sam i nadimak Živka. U to vrijeme Ranko Ostojić bio nam je načelnik odreda i on me zapravo podsjetio na ovo vrijeme našeg djetinjstva…”, otkrila je Danijela na svom Facebook profilu.