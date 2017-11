NEDU UKRADEN UGLEDNI UREDNIK UCIJENIO SEKSOM: ‘Ma daj, što se praviš blesava? Ako me odbiješ, uništit ću te!’

Seksualni skandali u Hollywoodu već iskaču iz paštete, a nema tko nije čuo za Harveya Weinsteina. Nažalost, takvih slučajeva ima svuda, pa tako i kod nas. Poznata pjevačica progovorila je o nemilom događaju s početka karijere.

Neda Ukraden (67) istupila je u javnost s priznanjem da je i sama nekoć imala problema s urednikom novina koji je s njome želio spavati.

Izvanredni Bryan Adams i odlican koncert u Zagrebackoj Areni!;"18 TILL I DIE"-od veceras je moj moto! #nedaukraden #bryanadamsgetup #liveconcert #beatifulperformance #arenazagreb A post shared by Neda Ukraden (@neda.ukraden) on Nov 10, 2017 at 2:14am PST

“Jedan ugledni urednik uglednih novina, bilo je to u Tuzli. Kad smo dobivali sobe, pokušao je ući u moju. U šoku sam ga pitala kuda će, a on mi je rekao: Ma daj, što se praviš blesava. Ako si pametna, shvatit ćeš što to znači, ako nisi, mogao bih ti jako zagorčati karijeru”, ispričala je za In Magazin.

NEDA UKRADEN ODBILA GLAVNU ULOGU ZBOG SCENE SILOVANJA: ‘Ne bih ja to živa prihvatila. Nema tih para…’

Dodala je kako dotični nije ni slutio na koga se namjerio, ali da je imao sreće jer se uspjela iskontrolirati.

“Namjerio se na Imoćanku, nije dobio štiklom u glavu, ali to je malo falilo. Rekla sam mu: Znaš što, ne moram nikad zapjevati, ali preko tebe i na taj način neću praviti karijeru”, nastavlja Ukraden.

Najseksi baka estrade kaže da je kasnije imala posljedice zbog odbijanja urednika: “Deset godina me vrijeđao, pljuvao, omalovažavao, sve što je objavljivao bilo je negativno.”