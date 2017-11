NEDA UKRADEN ODBILA GLAVNU ULOGU ZBOG SCENE SILOVANJA: ‘Ne bih ja to živa prihvatila. Nema tih para…’

Pjevačica Neda Ukraden nedavno je proslavila 50 godina na glazbenoj sceni, a kaže da je tijekom karijere dobila i priliku glumiti u filmovima.

‘Trebala sam glumiti neku seljanku koju netko siluje. To je bila neka glavna uloga. Ne bih ja to živa prihvatila. Nema tih para za koje bih pristala da me netko tamo u sjenu povaljuje.’, rekla je za Exkluziv.

Neda je odbila ulogu iako joj je ponuđen veliki honorar, a iako za razliku od svojih estradnih kolegica još nije bila u filmu, kaže da se najviše ponosi svojim ulogama majke i bake troje unučadi.