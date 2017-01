NEDA UKRADEN: ‘Molila sam Boga da imam više djece, ali postoji razlog zašto imam samo jedno’

Pjevačica Neda Ukraden ponosna je na svoju kćer Jelenu, ali njena životna želja nažalost nije se ostvarila…

Najpoznatija “baka Balkana”, pjevačica Neda Ukraden, oduvijek je željela imati više djece, no ta joj se želja nikada nije ispunila. Iako je ponosna na svoju kćer Jelenu, otkrila je zašto joj se želja da ima više djece nije ostvarila.

“Ako pričamo o privatnom životu, molila sam Boga da imam više djece. To što ih nisam mogla imati, to je bio stjecaj okolnosti, a ne zato što nisam mogla roditi. Jednostavno nisam imala muža i adekvatne uvjete, jer dijete treba imati oca i majku. Hajde to da otac i majka nisu u braku, ali barem da su blizu i u dobrim odnosima”, rekla je Neda za Kurir.



“Kada sam odgajala svoju Jelenu, iako sam bila razvedena, imala sam punu podršku svog oca… Kada se udala, rođenjem čak troje unučadi, ostvarila je i moj san i ispunila mi svaku želju. Učinila me sretnom i presretnom. A što se tiče materijalnih stvari, mislim da nije sreća marka automobila ili bunde koju nosiš. Sreća je u tebi i oko tebe, ljudima s kojima se družiš i posao kojim se baviš, a isto tako možeš biti jako nesretan ako imaš dobar auto parkiran u garaži ili s nekim skupim krpicama”, zaključila je pjevačica.