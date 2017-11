NEDA PARMAČ PRIJE NASTUPA OSTALA BEZ ZUBA: ‘Imala sam sexy minjak, sexy gležnjače… imala sam sve OSIM ZUBA!’

Neda Parmač na Facebooku je objavila status u kojem priča kako je ostala bez zuba prije nastupa na svadbi. Iako je nakraju sve ispalo dosta komično, priznaje da joj nije bilo baš smiješni istog trenutka.

U statusu je napisala: ‘U subotu, prije nastupa, posegnula sam za komadom srolanog pršuta.

Inače, nisam neki mesožder a da bi stvar bila još gora,nisam bila ni pretjerano gladna.

Zagrizla sam svoj slasni zalogaj da bi (prekasno) shvatila da se u mom pršutu nalazi neotkoštena maslina.

Osjetila sam krc i bol…momentalnu bol u trbuhu.

Potrčala sam u wc, ispljunula sadržaj iz usta i pogledala u ogledalo.



Imala sam sve.

Frizuru, šminku, super sexy minjak, točkaste hulahupke, sexy gležnjače…imala sam sve…

OSIM ZUBA!

Oblio me znoj, pa plač, pa smijeh, pa plač, pa 20ak selfija, pa plač…

Sljedeća pomisao, ovo ne može ići…idem doma.

Sljedeća pomisao… jadni moji mladenci… Dobit će najgoru moguću verziju mene.

Došla sam do benda.

Dečki nisu mogli suzdržati suze.

Ja se tad već nisam mogla suzdržati od smijeha a ide prvi ples,pa drugi..

Baš kao što sam očekivala, dobili su krnju pjesmu.

Malo sam pjevala,malo se smijala, malo plakala. Sve u tri minute.

Nakon par pjesama morala sam priznati.

DRAGI LJUDI. NEMAM ZUB. ŽAO MI JE.

Ekipi je to bilo super zabavno i svi su, naravno, žicali osmijeh.

Suzdržavala sam se. Ne može.

Ubrzo su počele i šale.. Dođite bliže..ne grizem..i te fore.

Uskoro smo zaboravili da sam krnjava.

Pjesma,veselje i moj “damski” osmijeh (kako bi rekao moj muž).

Oko dva sata u salu su uletjeli trubači. Razdragani Romi, jednako damskih osmijeha.

Ja sam, tako iznenađena, zauzela svoj Beyonce stav na pozornici.

Promatrajući euforičnu ekipu naletim na pogled jednog od muzičara.

Počeo je od sexy gležnjača.

Polako je dizao pogled…oči su nam se susrele.. ja u svom Beyonce stavu…

Rekla sam …sad ili nikad!!!

Nasmijala se i namignula…’