NE MOŽE SAD MISLITI NA SVOJE ŽELJE I POTREBE: Reality mama prekinula s 25 godina mlađim dečkom

Reality mama Kris Jenner prekinula je sa svojim dečkom Coreyjem Gambleom nakon dvije godine veze.

Radar Online piše da je upravo Kris zatražila prekid. “Kris je rekla Coreyju da joj je potrebno prostora kako bi se mogla fokusirati na svoju obitelj i njihov reality show”, rekao je izvor za Radar Online i dodao da mu je Kris rekla da mora staviti obitelj ispred njezinih vlastitih želja i potreba.





61-godišnja Kris i 36-godišnji Corey svoju su romansu započeli u studenom 2014. godine nakon što se Kris razvela od Brucea Jennera, koji je sada Caitlyn Jenner.

“Kris se sada doista želi posvetiti showu ‘Keeping up with the Kardashians’ i pobrinuti se da njezina obitelj ostane na TV-u. Njoj bliski ljudi tvrde da joj je Corey ionako bio samo utjeha nakon Caitlyn”, otkriva izvor.