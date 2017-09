Završite rečenicu: SVIJET IZGLEDA DRUGAČIJE KAD SU S…..A U PIJESKU😎 #životjeplažaajaseigramupijesku #solukosipijesaknatijelu #nevereverphotoshop

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Sep 3, 2017 at 1:22am PDT