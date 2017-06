NAŠA POZNATA KLAVIJATURISTICA NAPADNUTA NASRED ZAGREBA: ‘Mislila sam da će me osakatiti, još uvijek se tresem’

Glazbenicu je usred bijela dana napao slučajni prolaznik. Pitao ju je je li to ona, a zatim je zgrabio za košulju.

Klavijaturistica Belinda Bedeković, koja se proslavila filmom Borat, ispričala je potresnu priču o napadu koji je doživjela prije dva dana.

Naime, kada je hodala centrom Zagreba, priša joj je nepoznati muškarac i fizički je napao.

“To je bilo po danu, bilo je negdje oko 2 sata. Prišao mi je neki čovjek, kaže ‘oprostite’, imao je lagani smiješak, ‘jeste li vi Belinda Bedeković’, a ja onako naivno kažem da jesam. Imala sam košulje na gumbe i odjednom on mene primi za košulju i počne me vući, to su bile sekunde… Kaže on meni ‘prestani tako brzo svirati, tvoja svirka luđačka brza'”, ispričala je Belinda za RTL Televiziju.



Incident ju je jako preplašio.

“Tresla sam se, još uvijek se tresem. Sad me tek strah”, rekla je te dodala: “Zbunjena sam, jer kad vas netko ide fizički napasti, kad vas primi tu. Mislila sam sad će me lupiti, osakatiti. Mislila sam, ako me primi za prste, neću moći više svirati. Svašta vam prođe kroz glavu”, ispričala je pred kamerama potresena klavijaturistica.

Srećom, ubrzo su dvojica prolaznika otjerala napadača.

Ovo nije prvi put da se Bedeković boji za svoju sigurnost. Prije nekoliko je godina, otkrila je, primila prijetnju smrću. Policija ni danas ne zna tko joj je poslao prijetnje ispisane slovima izrezanim iz novinama.