NAPOJNICA OD 40 000 EURA: Ruski tajkun nagradio srpsku starletu za jednu noć u Moskvi, a evo što je morala napraviti

Srpskoj starleti se jedna noć u Moskvi definitivno isplatila…

Srpska starleta Stanija Dobrojević nedavno se pohvalila novim automobilom vrijednim oko 40 tisuća eura. Srpski mediji šuškaju da je starleta počastila samu sebe nakon ogromnog honorara koji je dobila od nastupa u Moskvi.

Naime, kako piše Kurir, srpska starleta pjevala je na svadbi ruskog tajkuna, a domaćin ju je častio tisućama eura.

“Automobil kojim se Stanija pohvalila na Valentinovo je zapravo poklon ruskog tajkuna, koji joj je dao napojnicu u ovom iznosu dok je njegovom bratu pjevala na svadbi. On nije pitao koliko košta da Stanija doputuje i bude gost iznenađenja na svadbi njegova brata. Osim što je onoliko koliko je tražila istog dana uplatio na njezin račun, on ju je po dolasku častio tisućama eura svaki put kad bi se primila mikrofona. Ruski je tajkun za nju osigurao luksuzni apartman, kao i limuzinu, koja ju je dovezla do mjesta na kojem se održavala svadba”, otkrio je izvor za Kurir.

Navodno Stanija po nastupu inače traži honorar od 3 tisuće eura, a prethodnih šest mjeseci u prosjeku je imala po tri nastupa tjedno, plus napojnice.