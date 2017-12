LEO RADELJAK ODGOVORIO VLATKI POKOS: ‘Prestani koristiti ime moje obitelji, nebitna si. A svi znaju za tvoj veliki problem’

Smatram da je drugostupanjski sud presudio u okvirima prava i zdravog razuma, poručuje Leo Radeljak.

Županijski sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu prema kojoj Vlatka Pokos mora Leu Radeljaku isplatiti 306.000 kuna s pripadajućim kamatom. To je novac potrošen za vrijeme braka s njegovim ocem Josipom Radeljakom. Vlatka je izjavila da je ogorčena presudom tvrdeći da je novac trošila na hranu, potrepštine za kuću i stanove na moru i u Zagrebu, Lanine aktivnosti poput jahanja i baleta, odjeću, benzin, putovanja na more te na svoje osobne potrebe poput frizera, kozmetičara, pilatesa itd.

VLATKA POKOS RADELJAKU MORA VRATITI 306.000 KUNA: ‘Nadam se da će svi skupa završiti u paklu. Želim im to’

POKOS UDARILA PO HRVATSKOM PRAVOSUĐU: ‘Radeljak me proganja već 10 godina, zbog ovoga ću ići do suda za ljudska prava’



Putem Instagrama je krenula u bitku protiv pravne države te Josipa i Lea Radeljaka.

Danas se o cijelom slučaju putem priopćenja oglasio Leo Radeljak. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Inače ne bih reagirao na nepovezane floskule osobe koja je izgubila na sudu, međutim na neke stvari ipak se ne može ostati ravnodušan.

Kao prvo, pozivam gospođu Pokos da prestane koristiti ime moje obitelji, a osobito moje malodobne sestre za svoju samopromociju, jer joj tako čini neprocjenjivu štetu i zlo. Da je istina samo 1% od onoga što kaže da osjeća prema njoj, ovo ne bi činila. Gđa. Pokos nije imala na umu moju sestru kad je bljuvala odvratne laži po medijima tijekom proteklih godina i nije razmišljala kakav će efekt imati knjiga koju je napisao Vedran Strukar, a na koju je ona stavila svoje ime, i zbog koje su zaradili na desetke tisuća eura. Nije u tom trenutku se zapitala kako će taj divni književni uradak utjecati na život jedne djevojčice pred adolescencijom, niti na živote drugih ljudi koje je ocrnila. Nadalje, dok je imala ljubavnika prodavača iz jedne trgovine za odjeću u Rimu, njezin moralni kompas mora da je bio trenutno izvan funkcije. Međutim, srećom, sudeći po aktualnim izjavama, sada opet radi.

Moram objasniti da je Vlatka imala moju karticu tekućeg računa kako bi je mogla koristiti samo za slučaj nužde, jer je osim astronomskog iznosa koji mi je uzela, od mog oca dobivala novac za sve potrebe koje je imala (i puno više od toga). Iako u medijima tvrdi suprotno, 99% iznosa koji je dizala s mojeg računa bilo je u gotovini s bankomata – i to gotovo svaki dan maksimalni dopušteni iznos od 4000 kn. Radi se o mom novcu, a ne o novcu mog oca. Ja nisam bio član njihova kućanstva pa ne vidim uopće kako bi moj novac mogao njoj služiti za njene „životne potrebe“. Režije i sve ostale potrepštine plaćao je naravno moj otac. Ja nisam ni živio u istom stanu. Gospođa Pokos to vrlo dobro zna jer kada se rastajala od mog oca, tužila je i mene za posjed mog stana! Kada je shvatila koliko je to glupo, povukla je tužbu. Ona je u tom stanu bila možda jednom u životu, a čistila ga nije sigurno. Taj je stan čistila ista žena koja je njima čistila i kuhala.

Svi znaju da gđa. Pokos ima veliki problem s trošenjem novca na skupu odjeću, pa pretpostavljam da je na to potrošen veliki dio spornog novca, kao i na njene videospotove i pjesme koje nitko nije slušao ni kupovao.

Smatram da je drugostupanjski sud presudio u okvirima prava i zdravog razuma. U međuvremenu je nažalost gđa. Pokos prodala sve što je imala i otišla živjeti u Kanadu. Međutim, postoje pravni načini putem kojih mogu naplatiti svoje potraživanje, i namjeravam ih iskoristiti sve.

Ova priča nema nikakve veze sa ženama i njihovim statusom u Hrvatskoj. Smatram da je uvredljivo kada jedna Vlatka Pokos dovodi u isti kontekst prava žena i „pakao“ kroz koji je jadna morala prolaziti dok je spiskala 300.000 kuna u manje od godinu dana.

Medijima upućujem apel da prestanu davati medijskog prostora nebitnim ljudima, i da ga iskoriste za nešto zanimljivo“, piše Radeljak.