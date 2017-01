NAKON TRI GODINE VARANJA, SAD SU MU PUNA USTA PJEVAČICE: ‘Razvod je nešto sasvim suprotno od onoga što sam želio’

Bivši suprug slavne pjevačice progovorio je o braku s bivšom suprugom, koju je varao s njihovom dadiljom.

Prvo ju je varao, a sada žali za njom i vremenima koje su proveli zajedno. Riječ je o bivšem suprugu slavne pjevačice Gwen Stefani, Gavinu Rossdaleu, koji ju je tri godine varao s dadiljom i to u njihovoj vlastitoj kući.

Nakon što je njegova afera procurila u javnost 2015. godine, Gwen se dugo oporavljala od šoka nakon što je vidjela seksualne poruke i golišave fotografije svoje dadilje na iPadu svoje djece. Ubrzo je uslijedio razvod slavnog para, koji je slovio za jedan od najskladnijih parova u celebrity svijetu, i to nakon 20 godina braka.

OTKRIVEN PRAVI RAZLOG RAZVODA: Rossdale je Stefani s dadiljom varao više od TRI GODINE



Iako je sama priznala da joj je to bilo najteže razdoblje u životu, Gwen je uspjela pronaći novu sreću s kolegom iz showa ‘The Voice’ Blakeom Sheltonom. Gavin je sada u intervjuu za magazin Fabulous priznao da ne osjeća ništa osim velikog poštovanja i ljubavi prema svojoj bivšoj supruzi i da će i dalje zajedno raditi na dobrobiti njihove djece.

“Razvod je bio nešto sasvim suprotno od onoga što sam želio. Doista se nisam htio razvesti. Ali, što je, tu je. Osim smrti, mislim da je razvod nešto najteže i najbolnije što se čovjeku može dogoditi u životu”, rekao je Rossdale, piše Mirror.

“Jedna stvar, jedina dobra stvar, jer ništa drugo nije dobro, je to da nam je stalo do naše djece. I zato činimo sve što je u našoj moći da ovu životnu prekretnicu što lakše podnesu”, dodao je.

Bivši supružnici upoznali su se 1995. godine i slovili su za jedan od najstabilnijih holivudskih brakova, tako da je objava o njihovom razvodu šokirala svijet. U svom dugogodišnjem braku postali su roditelji trojice sinova – Kingstona, Zume i Apolla. Nakon što je Rossdaleova afera s dadiljom raskrinkana, američki su mediji pisali da je on ostavio suprugu u bolnici netom nakon porođaja kako bi spavao sa svojom mlađahnom dadiljom, koja je tek prešla dvadesetu.

Ova bračna prevara potpuno je slomila slavnu pjevačicu te je sama priznala da joj je to bilo najteže životno razdoblje koje je teško prebrodila. “Osjećala sam se kao da umirem. Odlučila sam da neću tratiti svoje vrijeme na gledanje glupih emisija poput ‘Say Yes to the Dress’, da neću pratiti glupe tračeve i ostale glupe stvari koje mi ništa ne znače. Odlučila sam prebroditi ovo. Nisam razmišljala. Samo sam osjećala i umirala. A onda sam odlučila da ne mogu više tako. Rekla sam sama sebi da moram sve te emocije pretočiti u glazbu. Morala sam barem pokušati”, priznala je pjevačica.