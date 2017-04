NAKON ŠTO JU JE NAZVAO ‘RASPALOM ŠTRACOM’, MARINA ODGOVORILA NA UVREDE: ‘On se nikako ne može pomiriti s prekidom’

Marina Raguž i njezin bivši zaručnik osvrnuli su se na uvrede Romana Obilinovića Žorža, koji je naziva ‘raspalom štracom’.

Manekenka Marina Raguž i Romano Obilinović Žorž zaljubili su se u reality showu ‘Big Brother’, a ona je zbog Žorža ostavila svog tadašnjeg zaručnika Sašu Muheka. Onda se opet vratila Saši pa ga opet ostavila zbog Žorža, da bi neku večer opet malo tulumarila sa Sašom.

Ljubomoran kakav jest, Romano je odmah napravio scenu preko društvenih mreža pa ju je počeo vrijeđati i prijetiti joj jer je saznao da je sa Sašom bila u narodnjačkom klubu.





STVARI SU POSTALE RUŽNE: BB Romano javno udario po Marini: ‘Jeftina sponzorušo našmrkana, prodala si se, vrati mi pare…’

“To što piše više govori o njemu nego o meni. To su uvrede i na nacionalnoj osnovi i time ne vrijeđa samo mene”, rekla je Marina, piše 24 sata, i dodala: “Očito da se on s tim još ne može pomiriti, a ako doista misli da sam to što piše, ne razumijem zašto mu to nije lakše prihvatiti.”

Marina trenutačno radi na jednom editorijalu u Sloveniji, a Žorž je optužuje da je sponzoruša i da je bila s njim samo radi novca.

“Sitit ćeš se lijepih uspomena… Ako pare ne vratiš u ponedjeljak, plivat ćeš po Savi i Jadranskom moru”, poručio joj je Žorž.

Preko ovoga nije mogao prijeći ni Marinin bivši zaručnik Saša: “Ne želim se spuštati na taj nivo. Tako nisam nikad ni s kim razgovarao. Ali postoje u Hrvatskoj ustanove gdje se takvi uspješno mogu liječiti.”