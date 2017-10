NAJVEĆI SEKS SKANDAL U POVIJESTI HOLLYWOODA: Jesu li poznati glumci zataškavali zlostavljanja pohotnog moćnika?

Priča o filmskom mogulu Harveyju Weinsteinu, koji je punih 30 godina zlostavljao mnoge mlade žene s kojima je surađivao, uglavnom asistentice, glumice i modele koje su željele izgraditi karijeru u filmskoj industriji, dobila je neočekivani nastavak.

Meryl Streep, Judi Dench, Kate Winslet kao i desetak drugih holivudskih glumica osudile su ponašanje producenta Harveyja Weinsteina kojeg već danima svi optužuju za seksualno zlostavljanje velikog broja zaposlenica u ‘industriji’. I dok se iz dana u dan sve više žena javlja kako bi potvrdile navode koje je prvi objavio New York Times, muškarci iz industrije o ovim optužbama ne žele govoriti.

Guardian je, kako je navedeno, kontaktirao više od 20 glumaca i redatelja holivudske filmske industrije koji su s poznatim mogulom godinama surađivali, te neke koji još uvijek s njim surađuju. Svi su muškarci negirali optužbe koje mu se stavljaju na teret proteklih nekoliko dana ili na to pitanje nisu željeli odgovoriti.

Harvey Weinstein navodno je pozivao ranjive i mlade žene, mahom glumice, u hotelske sobe iz poslovnih razloga gdje bi ih dočekao gol ili tražio od njih da ga izmasiraju ili da ga gledaju kako se tušira, navodi se u izvješću New York Timesa.



Popis dosadašnjih ikona industrije koji su prešutjeli navode o Weinsteinovu seksualnom zlostavljanju, uključuje brojne redatelje, kao što su Quentin Tarantino i David O Russell, koji su više puta surađivali s tim filmskim producentom.

‘Zašto svi šute?’

Redatelj Michael Moore koji trenutačno surađuje s Weinsteinom na dokumentarnom filmu o Donaldu Trumpu na pitanja o seksualnom uznemiravanju nije želio odgovoriti.

Prema nekima, ova tišina kojom se holivudski muškarci brane od izjava daje uvid u širu sliku pravog stanja u ovom poslu.

‘Zašto šute? Što imaju za sakriti?’, rekla je u ponedjeljak, dva dana od objave vlastite ispovijesti o Weinsteinovu uznemiravanju, Zoë Brock, novozelandski model.

‘Voljela bih čuti što o svemu misle neki od tih momaka. Svi su oni ljudi kojima se divim i koje gledam kao umjetnike … Svi oni imaju žensku djecu, to je prestrašno’, dodala je Brock.

Optužbe su se prvi put pojavile prošlog tjedna u izvještaju koji je objavio New York Times, koji je uključivao i svjedočanstvo glumice Ashley Judd i drugih koje su kazale kako su Weinsteinove žrtve. Producent je prema njihovim iskazima tijekom posljednja tri desetljeća seksualno zlostavljao najmanje osam žena, uključujući glumce i asistentice, objavljeno je u članku.

Weinsteinovi odvjetnici su poručili kako njihov klijent poriče ove tvrdnje i navode te ih je nazvao ‘klevetničkim izjavama’.

Muškarci iz industrije šute

Glumica Romola Garai u ponedjeljak je za Guardian kazala kako ju je Weinstein na prvom intervjuu, kada je imala samo 18 godina, dočekao u kućnom ogrtaču.

Nije trebalo dugo da se nakon objave priče u New York Timesu oglase i druge žene koje su doživjele slično iskustvo. Među njima su Patricia Arquette, Amber Tamblyn, Olivia Munn, Lena Dunham, Brie Larson, Constance Wu, Rosie O’Donnell, America Ferrera, Jessica Chastain i druge.

Glumci Seth Rogen i Mark Ruffalo istupili su u javnost za razliku od ostalih kolega koji su odlučili o svemu šutjeti.

The Guardian je pokušao doći do izjave glimaca koji su radili s Weinsteinom među kojima su Ben Affleck, Matt Damon, Colin Firth, Bradley Cooper, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Russell Crowe, George Clooney and Ewan McGregor, along with the directors Tarantino, Russell, Ryan Coogler, Tom Hooper, Lin-Manuel Miranda, Michael Moore, Rob Marshall, Robert Pulcini, Garth Davis, Doug McGrath, John Madden, Simon Curtis, Kevin Williamson, Martin Scorsese, John Hillcoat i John Wells.

Niti jedan od njih nije želio komentirati optužbe koje se Weinsteinu stavljaju na teret iako su mnogi od njih do sada javno istupali zalažući se za jednak položaj muškaraca i žena u filmskoj industriji, a neki su kritizirali i predsjednika Donalda Trumpa i njegove seksističke ispade i slične optužbe za seksualno uznemiravanje žena.

Istraga je otkrila kako su u skandal upleteni i glumci Matt Damon i Russel Crow. Naime, kada je bivša novinarka New York Timesa istraživala Weinsteina 2004. godine, dvojac ju je tražio da odustane od priče te su dali iskaz u kojem su rekli da ništa od onog što nju zanima nije istina. Danas se niti jedan ne želi očitovati o ovom slučaju.

‘Trebamo muške glasove’

Filmska scenaristica Migdia Chinea izjavila je kako je nevjerojatno da je toliko malo ljudi spremno govoriti.

“Mnogi od tih muškaraca vrlo su dobro upoznati s ovim slučajem, osobito oni iz liberalnh krugova koji podržavaju i koji se javno zalažu za progresivan pristup jednakosti muškaraca i žena’, rekla je te potom dodala kako je ‘ovo prilika za sve njih da napokon progovore o ovom pitanju… Svi ovi moćni ljudi trebaju stupiti naprijed i osuditi seksualno uznemiravanje’, rekla je.

Rose McGowan, jedna od najistaknutijih Weinsteinovih žrtava, pozvala je upravu tvrtke za koju Weinstein radi da ga otpuste, no dodala je kako joj se na njezine molbe nitko nije oglasio jer su ‘svi muškarci slabi i prestrašeni’.

Laura Finley, profesorica sa Sveučilišta Barry i autorica studija o zlostavljanju i seksualnom zlostavljanju u popularnoj kulturi, istaknula je kako situacija u kojoj muškarci javno podržavaju žene koje su istupile sa svojim iskazima može učiniti veliku promjenu u društvu.

‘Trebamo muške glasove čak i više od ženskih’, rekla je te dodala kako muškarci mogu doprijeti do muškaraca na načine na koje žene još uvijek ne mogu.

Filmski producent Harvey Weinstein nakon što se našao na meti brojnih optužbi za seksualno zlostavljanje ipak je izbačen iz upravnog odbora The Weinstein Company. Direktori kompanije u priopćenju su kazali da je Weinstein dobio otkaz uslijed ‘novih informacija o njegovu neprimjerenu ponašanju’.

Prije 10-ak godina priču su zataškali Damon i Crowe

Nakon što je jedna od glumica, koja je progovorila o zlostavljanju u Holywoodu, u svojem iskazu spomenula Matta Daimona, glumac će, kako piše Daily Mail uskoro morati javno progovoriti o optužbama na račun Weinsteina, zbog činjenice da ga mnoge izjave povezuju s ovim mogulom koji je navodno godinama zlostavljao žene u filmskoj industriji s kojima je radio.

Sharon Waxman, koja je prije desetak godina radila na razotkrivanju Weinsteina, rekla je da su je glumci Matt Damon i Russel Crowe uvjerili kako tu nema priče te da je sve laž.

Waxman je kazala kako su je Damon i Crowe nazvali, nakon što je uspjela doći do nekoliko svjedoka koji su službeno potvrdili da Talijan kojeg je Weinsteinova tvrtka plaćala 40.000 dolara, a koji je bio na čelu tvrtke Miramax Italy, zapravo ništa nije znao o filmu, ali je zato bio poznat po svojm večerama koje je organizirao s ruskim eskort damama. Njezina priča na kraju nikada nije objavljena.

Crowe i Daimon još uvijek šute i ne izjašnjavaju se o ovom slučaju.

Direktor koji nema pojma o poslu, ali organizira dobre zabave

Tvrtku Miramax su osnovali Weinstein i njegov brat Bob 1979. godine i ona još uvijek posluje pod palicom braće Weinstein iako su je 1993. prodali Disneyju.

Više je izvora potvrdilo novinarki Waxman da je Fabrizio Lombardo, Talijan na čelu tvrtke Miramax Italy, između 2003. i 2004., na to mjesto bio postavljen s ciljem da Weinsteinu osigura djevojke kakve je on tražio.

Waxman je stupila u kontakt s jednom od djevojaka koja tvrdi kako joj je plaćeno to što je morala trpjeti Weinsteinovo seksualno zlostavljanje.

I Matt Damon i Russel Crowe su tih godina, kada je Lombardo bio na čelu Weinsteinove kompanije, odigrali značajnije uloge u svojoj karijeri. Damon u filmu ‘Braća Grimm’ (2005.), a Crowe u ‘Gospodaru i ratniku’ (2003.). Damonovi dugogodišnji prijatelji, braća Affleck, također svoje glumačke karijere duguju upravo Weinsteinu koji ih je proslavio u filmu ‘Dobri Will Hunting’.