NAJVEĆI GAF S BAFTE: Slavna glumica htjela čestitati kolegi na nagradi, svi joj se smiju jer je završila ljubeći mu sako

Kamere su zabilježile trenutak u kojem je glumica pošla čestitati kolegi na nagradi i završila ljubeći mu rame.

Glumica Helena Bonham Carter je postala predmet sprdnje nakon što je kamera uhvatila nezgodan trenutak u kojem je na dodjeli nagrada Bafta poljubila scenarista Jamesa Ivoryja – u sako.

Naime, Ivory je osvojio nagradu za scenarij za film Call Me By Your Name, a kada je pozvan na pozornicu, Helena mu je išla čestitati. No, ‘fulala’ je njegov obraz i poljubila ga u rame.

Glumica se na svoj gaf samo nasmijala, no internet je već prepun fora na račun ovog nes(p)retnog trenutka.