NAJURNEBESNIJI VIC O HRVATIMA KOJEG ĆETE PROČITATI: Ella Dvornik objavila šalu koja pogađa ravno u srž

Ella Dvornik na Facebooku je objavila vic koji će bi vas nasmijao do suza, da nije bolno istinit.

Vic ide: ‘Nestade Bog na šest dana i anđeli krenu u potragu. Sedmi dan našli su ga

kako odmara i odmah upitaju gdje je bio. Bog pokaže rukom i kaže im:



“Pogledajte što sam stvorio”, a anđeli zbunjeno upitaju što je to.

Bog im odgovori: To je planet. Nazvat ću ga Zemlja i to će biti mjesto gdje

ću testirati Ravnotežu. Na primjer, stvorio sam kontinente sa ljudima



različite boje kože, ovdje će biti bijeli, tamo crni, a ondje žuti.

Postojat će prostori sa mnogo vode i sa malo vode, vrući i hladni, bogati i

siromašni… sve je u Ravnoteži.

Na to jedan od impresioniranih anđela pokaže na Zemlju i upita: Bože, a što

je onaj dio?

– To je Hrvatska. Tamo su prekrasne planine, ravnice, rijeke i potoci.

Ljudi tog prostora će biti lijepi, društveni, miroljubljivi i radišni.

Zbunjeni anđeo na to odgovori: Ali što je s Ravnotežom? Rekao si da je sve

u Ravnoteži.

Bog se nasmiješi i kaže: U sredini je Markov trg. Čekajte da vidite kakve IDIOTE ću tamo staviti.’