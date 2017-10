NAJPOZNATIJA LOTO DJEVOJKA BIVŠE JUGE SUZANA MANČIĆ: ‘Izgubila sam tri bebe, probudila sam se u lokvi krvi i mislila da ću umrijeti’

Voditeljica Suzana Mančić, dugogodišnja Loto djevojka, prvi je put za časopis Hallo! progovorila o životnim tragedijama koje su je snašle.

Voditeljica je čak tri puta izgubila bebu, a u razgovoru za časopis ispričala je: ‘Prvu bebu izgubila sam odmah na početku, u trećem mjesecu trudnoće. Tad se ispostavilo da imam dvorogu maternicu. Kad sam zatrudnjela drugi put, u drugom mjesecu sam doživjela komplikacije i doktor je izvršio kiretažu. Treće večeri sam se probudila u lokvi krvi. Uhvatila me je panika hoću li umrijeti. To je bila agonija. Bila sam u inozemstvu i doktor kod kojeg su me odveli pitao me jesam li prekinula trudnoću. Rekla sam da jesam, u Europi, u bolnici. Rada je okrenuo ekran prema meni i pokazao netaknuti plod, a ja sam odskočila od stola i suze su mi krenule. Imala sam blizanačku trudnoću i drugi plod je preživio kiretažu’, kaže Suzana, a prenosi Blic.

‘Nažalost, dijete sam izgubila u četvrtom mjesecu u Beogradu, u strašnim mukama. Posljednju bebu izgubila sam u šestom mjesecu trudnoće. Tad sam se zapravo porodila, ali dijete nije preživjelo. Najstrašnije je bilo kada su mi donijeli da potpišem smrtovnicu’, priča voditeljica.

‘To je za mene bilo nešto nepojmljivo, da ja koja sam oduvijek bila zdrava, mlada žena, izgubim bebu prvi, pa drugi, a onda i treći put’, prisjeća se Suzana.