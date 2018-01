NAJMOĆNIJE ŽENE HOLLYWOODA USTALE PROTIV ZLOSTAVLJANJA: ‘Muškom monopolu je isteklo vrijeme’

Depois de um ano marcado por inúmeras denúncias envolvendo assédio sexual e abuso de poder por parte de homens poderosos de Hollywood, as mulheres da indústria cinematográfica se uniram para combater a violência no ambiente de trabalho. Mais de 300 atrizes, agentes, diretoras, roteiristas, produtoras e executivas criaram a iniciativa Time’s Up (“A Hora é Agora”, em português) lançada oficialmente no primeiro dia de 2018. Esse movimento não possui liderança e visa atender mulheres que trabalham em várias indústrias, não apenas do entretenimento, fornecendo um fundo de apoio para aquelas que decidirem romper com o silêncio e precisam de suporte legal e financeiro. Dentre as artistas que apoiam o projeto, estão as atrizes Reese Witherspoon, Eva Longoria, America Ferrera, Emma Stone, Kerry Washington, Natalie Portman, Ava DuVernay, Selena Gomez, Jennifer Lawrence, Jill Soloway, Laverne Cox e outras. Leia tudo no @prosalivre!

A post shared by Prosa Livre (@prosalivre) on Jan 3, 2018 at 6:00am PST