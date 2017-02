NAJGLAMUROZNIJI PAR NA SVIJETU: Život ruskog multimilijardera i njegove žene Srpkinje opčinio Britance

FULL MOON – MIDNIGHT IN MONACO location: MONACO Time:12:45 pm photography: Alfredo Omana Padron AJG FILMPRODUCTIONS All rights reserved #monaco #midnight #fullmoon #superyacht #fullmoon #melnechenko #Ayacht #france #luxury #phillippestarck #yachtA #desingqoute #qoute #vouge #aleksandramelnichenko #yachts #superyachts #luxury #celebrity #magazine #cover #designer #night #bestshot #picture #fashion Vandutch.com

A photo posted by AJGfilmproductions (@ajgfilmproductions) on Jul 1, 2015 at 4:25pm PDT