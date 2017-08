@adam_eve_adults_only hvala za još jedno ludo ljetovanje💶🔞🎉 Thank you for having #OpetNajljepša here 🌴☀️🌊 #Summer #Summer2017 #Turkey 🇹🇷#DušmaniŠicŠic

A post shared by Hana Hadžiavdagić Tabaković (@hanahadziavdagic) on Aug 1, 2017 at 7:15am PDT