NA VEČERI MU SERVIRALA SVOJE BRADAVICE: 37-godišnja reality zvijezda viđena u društvu mlađahnog Justina Biebera

Najstarija sestra Kardashian provela je ugodnu večer uživajući u večeri s Justinom Bieberom.

Tom prigodom je 37-godišnja reality zvijezda odjenula prozirni crni bodi ispod kojeg nije imala grudnjak pa su joj se vidjele bradavice.

Iako je odjenula i crnu jaknu, nije se njome trudila prekriti grudi već ih je ponosno šetala. Strani mediji šuškaju da se poznata sestra Kardashian na taj način osvećuje svom bivšem partneru i ocu svoje djece, Scottu Disicku. Scott je pak viđen kako prati njezinu sestru Kim u Dubai jer se ona nakon pljačke u Parizu boji putovati sama.

“Nitko nije znao gdje je on. Trebao je biti tamo kako bi pazio na Kim, no nitko ga nije mogao pronaći. Kourtney je na to poludjela, a kad je konačno došla do Scotta, rekao joj je da ima problema s povjerenjem”, otkrio je izvor, piše Daily Mail.

Nakon toga, Kourtney se odlučila malo zabaviti s Bieberom te su viđeni u Peppermint Clubu u zapadnom Hollywoodu, popularnom mjestu među celebrityjima.