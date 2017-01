NA SCENU DOLAZI NOVA LEA: Domaća pjevačica otkrila svoje planove: Evo kad će stati pred oltar

Nakon što je sedam godina pjevala u bendu Teška industrija, pjevačica Lea Mijatović krenula je u samostalnu karijeru.

Lea već priprema novu pjesmu, a počeli su i njezini prvi koncerti. U intervjuu za Scena.hr otkrila je kakva je ‘nova’ Lea.

“Ovo što se trenutno događa želim vjerovati da je treća sreća – novi glazbeni trenutak. Naravno, nijedan rastanak u životu nije jednostavan, ali ono što mi ostaje je veliko životno iskustvo i glazba što me beskrajno veseli. Što se tiče osjećaja, moram priznati da nisam stigla ni osvijestiti svoje emotivno stanje po pitanju te tranzicije iz jednog dugogodišnjeg funkcioniranja u bendu do samostalnog djelovanja jer sam odmah krenula s poslom. Novi prateći bend, producentski tim, nova pjesma, novi spot… Puno toga se trenutno priprema i jako se veselim trenutku kad ću to sve predstaviti publici”, rekla je Lea za portal Scena.hr.

“2016. godina je za mene godina u kojoj su se dogodila zatvaranja određenih životnih poglavlja, tako da će s dolaskom 2017. godine na scenu doći i nova Lea s novom pjesmom i novom energijom. S obzirom na to da mi je i rođendan u prvom mjesecu, odlučila sam tada ljudima koji prate moj rad, darovati ono što se trenutno kuha na laganoj vatri”, otkriva pjevačica.

Lea je otkrila i kako se dogodila ljubav prema glazbi.

“Kad sam imala pet godina, tadašnji splitski ‘Mozaik’ je održavao dječji festival na koji me mama vodila. Ne, nisam bila sudionik, išla sam gledati festival iz publike, ali eto, nekako na kraju festivala Lea je završila na pozornici. Samoinicijativno sam otišla do voditeljice i molila da me pusti da pjevam. Ne znam ni dan danas je li to bilo zbog mog osebujnog stylinga ili se žena naprosto smilovala petogodišnjakinji, ali nekoliko minuta nakon toga bila sam na pozornici i uz pratnju festivalskog benda pjevala najveći hit svog djetinjstva ‘Hajde da ludujemo’. Ako mi ne vjerujete provjerite na YouTubeu, imam dokaze”, kaže simpatična pjevačica.

Dugo se vremena bavila i tenisom, ali je odlučila napustiti sport i posvetiti se glazbi, za što vjeruje da je njezinom ocu slomilo srce. Ali roditelji su joj oduvijek bili najveća podrška te su je podupirali u svemu.

Osim pjevanja, ima još jednu strast, a to je prema srebru. Naime, Lea je suvlasnica srebrnarnice.

“Žene i nakit! Trebam li još sto reći? Uvijek sam bila svestrana, pored redovne škole tu je bila i glazbena, pa sport, a to se nekako preslikalo i na odraslu Leu. Pružila mi se prilika da se pored glazbe ostvarim i kroz drugi posao, a i roditelji dugo godina imaju svoj privatni posao, pa to valjda dođe nekako prirodno”, kaže pjevačica.

Svaki slobodni trenutak nastoji iskoristiti za putovanja koja naprosto obožava.

♡♡♡#VolimHrvatsku ♡♡♡ NEDJELJA 17:40 #HRT1 Gledajte nas i navijajte!!! Volim #BiteMyStyle 💖 Volim #IvysHairStudio 💖 😊😊😊😊😊😊😊😊 A photo posted by Lea Mijatović (@leamijatovich) on Nov 5, 2016 at 4:00am PDT

“Jako volim putovati. To je isto jedna od stvari koju volim u svom poslu. Jedino što mi je slađe od putovanja na koncertne destinacije su ona putovanja s mojim najbližima. Ovo ljeto sam s dečkom obišla Prag, Amsterdam i Dublin te zapadnu obalu Irske. Svako od tih mjesta ima svoje čari i svoj šarm, ali moram priznat da imam fetiš na Irsku jer sam bila veliki obožavatelj grupe Kelly Family kao djevojčica. Koliko god je klima zeznuta i uglavnom je oblačno i kišno, toliko je predivna priroda, ljudi su jako topli, a o ovom gastronomskom dijelu turizma mogu pisati samo hvalospjeve. Ono što me posebno oduševilo je kampiranje uz ocean u luksuznim šatorima i spavanje uz šum drveća i oceana je nešto što definitivno treba ponoviti! Prvo što nam je sljedeće u planu je skijanje u Francuskoj kojem se Andrej veseli nešto više od mene. Dalmatinka sam pa su šetnje po snijegu i saune moj smisao skijanja, ali po njegovim riječima sam dobar ‘potencijal za skijanje’, tako da zelena stazo vidimo se”, poručuje Lea i otkriva kad će pred oltar.

#LoveIsOnTheBled 💏💑💖😊 #Kiss #LjubavDoNeba #LeaMijatovic A photo posted by Lea Mijatović (@leamijatovich) on Nov 1, 2016 at 8:15am PDT

“Iskreno ja nisam jedna od onih koja je od djetinjstva sebe vidjela u bijeloj haljini i planirala cijeli život taj događaj. U ovom trenutku sam sretna, uživam u svakom danu, imam pored sebe divnu osobu, a sve ostalo što nam život donese ćemo prihvatiti, pogotovo ako je lijepo”, zaključuje simpatična pjevačica.