‘N’ KAO NEVENKA I LEPTIRIĆ: Neve napravila svoju prvu tetovažu, na medicinskom upitniku zaokružila da nije trudna

Zvijezda showa Ljubav je na selu je posjetila studio za tetoviranje i dala napraviti svoj prvi trajni ukras na koži.

Za Nevenku Bekavac ovo je zaista burno životno razdoblje. Osim što se svojim pojavljivanjem u showu Ljubav je na selu prometnula u reality zvijezdu, Neve se prošlog tjedna udala za Zvonu Petričevića, zatim otkrila i da misli da je trudna, a sada je odlučila i izraditi tetovažu.

NEVENKA OTVORILA DUŠU I ISKRENO PRIZNALA: ‘Ne znam želim li bebu, to je veliki rizik’





Neve je dala tetovirati stilizirano slovo ‘N’ te šarenog leptira na ramenu. Čitav postupak je snimljen i objavljen na Facebook stranici tattoo studija, a svi se slažu kako je Neve zaista dobro podnijela bolan zahvat.

No, s obzirom na to da je otkrila da joj kasni mjesečnica i da sumnja da je trudna, fanovi su pitali kako to da je bila na tetoviranju kada je trudna.

“Gospođa je popunila zdravstveni upitnik koji popunjavamo sa svim klijentima, gdje je navela da nije trudna, a za slučaj da je trudna a da ne zna, koristimo dermatološki testirane boje i sterilnu jednokratnu opremu, tako da plod ne dolazi u nikakav rizik”, odgovorili su iz studija.

Nevenka nije sigurna je li trudna, to će provjeriti kod ginekologa, a jučer je izjavila da nije sigurna želi li imati dijete u ovom trenutku.

Pogledajte kako se Neve držala tijekom tetoviranja: