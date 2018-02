MONICA BELLUCCI OPET ODRŽALA LEKCIJU IZ SEKSIPILA: Prebacila bujne grudi preko balkona i raspametila internet

❤Tonight at the 23 rd Lumieres Awards Ceremony at The institut du monde arabe @prixlumieres Dress @alexandrevauthier Jewelry @cartier Bag @louboutinworld Hair @johnnollet Mua @letiziacarnevale #monicabellucci#prixlumieres#awards#dress#alexandrevauthier#bag#louboutin#jewelry#cartier#cartierdiamonds#моникабеллуччи#reddress

A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) on Feb 5, 2018 at 1:41pm PST