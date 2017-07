prva šetnja 👶🏻👶🏻🌞👨‍👩‍👧‍👧 #babySteps u @besafeinternational autosjedalicama #najsigurnije 😍❤ @andrewsbabycompany 🙂

A post shared by Mirna Medaković Stepinac (@mirna_medstep) on May 1, 2017 at 7:00am PDT