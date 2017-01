MNOGIMA OMILJENO TV LICE ODLAZI S TELEVIZIJE: Otkrila zašto nakon devet godina napušta Novu TV i odlazi u HSS

Poznata voditeljica i novinarka Ivana Tomić okrenula je okrenuti novu stranicu u svom poslovnom životu.

Čini se da je nakon devet godina televizijskog novinarstva došlo vrijeme za nove izazove, barem kad je u pitanju poznata novinarka i voditeljica Nove TV, Ivana Tomić.

Tomićeva je odlučila televizijsku karijeru ostaviti iza sebe i prihvatiti ponudu HSS-a te je upravo ona glavno pojačanje Kreše Beljaka u HSS-ovoj službi za odnose s medijima.

“Devet godina sam na televiziji i ova odluka nije došla preko noći. Ponuda je stigla u pravo vrijeme i spremna sam prihvatiti sve ono što me čeka. Još uvijek ne mogu pričati o novom poslu jer sam u otkaznom roku na televiziji”, rekla je voditeljica za Story.

Ivana je majka malenog Luke, a zbog specifičnosti novinarskog posla većinu dnevnih obaveza oko sina do sada je morala prepuštati suprugu. Vjeruje da će s novim radnim vremenom organizacija supružnicima biti puno lakša i jednostavnija. Tako je po Luku u vrtić do sada uglavnom odlazio otac, no uvijek bi ostajao s mamom kada bi njezin posao to dozvolio.

“Na sve se s vremenom naviknete. Više je teško nego lako. Ali, guramo nekako suprug i ja. On ide po Luku u vrtić jer ja ne mogu. S njim je dok ne dođem doma. A one dane kad sam slobodna, Luka ne ide u vrtić, sa mnom je. Obavljam sve s njim – kuhanje, spremanje, plaćanje računa”, rekla je poznata novinarka.