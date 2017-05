MNOGI SU SERIJU ‘REŽI ME’ GLEDALI SAMO ZBOG NJE: Preseksi glumicu je Hollywood odbacio zbog jednog poteza

Kelly je u popularnoj seriji Reži me glumila fatalnu Kimber. Iako je glumila ‘plastičnu’ ovisnicu o kokainu, nitko joj nije mogao odoljeti.

Glumica Kelly Carlson je mamila uzdahe svojom pojavom u seriji Reži me. Iako je glumila pshički nestabilnu ovisnicu o kokainu i plastičnim operacijama Kimber Henry, nitko nije mogao skinuti pogled s nje.

Kelly danas ima 41 godinu, a i sada je jednako atraktivna kao nekad.





Kimber se još s 19 godina počela baviti borilačkim vještinama, ali usprkos tome se našla u situaciji kada joj takva vrsta samoobrane nije bila dovoljna pa je nabavila vatreno oružje.

“Meni je posjedovanje pištolja promijenilo život jer se žene, ali i muškarci, mogu naći u jako ranjivom položaju bez opcija kada ih netko uspije svladati fizički”, rekla je Kimber i razbjesnila sve u Hollywoodu koji se protive nošenju i korištenju oružja.

Bojala se za svoju sigurnost

Kimber je 2012. godine prijavila osobu koja ju je pratila. Ona je čak platila nekome da Kelly provale u stan te joj postave uređaje za prisluškivanje. Nakon nekoliko provala i praćenja na ulici, Carlson se obratila policiji, no nisu imali razumijevanja za njenu situaciju.

“Policija me nije ozbiljno shvatila, vjerojatno zato što sam glumica, ali i zato što je moja situacija bila malo luda”, priznala je Kelly.

Tijekom tih događaja je upoznala svoga supruga Dana kojeg je angažirala da je pouči kontra-nadzoru. Budući da je nabavila oružje, zalaže se za njegovo posjedovanje i korištenje, zbog čega se zamjerila Hollywoodu.

“Vjerojatno mi je sve ovo uništilo karijeru, ali baš me briga”, rekla je Kelly tada.

Više joj ne nude uloge

Kelly je, osim u Reži me, glumila i u Melrose Placeu, CSI-ju, Monku, Everwoodu i drugim serijama. Glumila je i u filmovima Paparazzi (2004), The Marine (2006), Starship Troopers 2: Hero of the Federation (2004) te u Made of Honor (2008) s Patrickom Dempseyjem.

Osim glumom, bavila se i modelingom. U kolovozu 2004. je krasila naslovnicu časopisa Maxim. Isti magazin ju je 2005. stavio na 43. mjesto na popisu 100 najseksi žena.