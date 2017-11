MLADA STOMATOLOGINJA JE MELEM ZA RANE: Jerka Leku nakon bračnog kraha tješi zgodna studentica Gloria

Kod moje @manuelasapro 🤗 koja brine o mojoj kozi i njezi lica… Kvaliteta, usluga i profesionalnost iznad svake razine!! Najbolji u gradu 😉🥂 #manuelasapro #skinhealth #skincare

A post shared by Iva Leko (@iva_leko) on Oct 12, 2017 at 8:35am PDT