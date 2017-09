MISICA POKUŠALA ODUŠEVITI ŽIRI PA SE OSRAMOTILA: Trebala je samo hodati pored bazena, ali i to je zakomplicirala

Pilar Magro sudjelovala je na španjolskom izboru za Miss Universe, a najzapamćenija će ostati po padu u bazen.

Naime, Pilar je samo trebala prošetati uz bazen kao i ostale djevojke, no odlučila je izvesti okret i impresionirati žiri. To joj baš nije pošlo za rukom jer je pala u bazen u haljini, no sigurno su je svi zapamtili.

Španjolku na djelu možete pogledati u nastavku:





No es lo que tengo –mala cara–, es lo que soy –natural–. #polas #newseason #newlook #hair #brown #natural A post shared by Pilar Magro (@pilarmmnn) on Sep 11, 2017 at 12:15pm PDT

hoyuelo+lunar A post shared by Pilar Magro (@pilarmmnn) on Sep 4, 2017 at 11:57am PDT

Be you just for you. #tbt A post shared by Pilar Magro (@pilarmmnn) on Aug 9, 2017 at 11:37am PDT