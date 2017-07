MISLITE DA JE LAKO BITI MANEKENKA? Kad vidite što u teretani izvodi ova Victorijina anđelica, predomislit ćete se

Victorijina anđelica Izabel Goulart na Instagramu je objavila snimku jedne od svojih rutina vježbanja iz teretane.

O manekenstvu kruže mnoge predrasuda, a jedna od njih je da je to najlakši posao na svijetu jer samo trebate hodati i nositi lijepe krpice dok putujete svijetom. No, stvarnost je puno drugačija, a to dokazuje i snimka.

Ljudi koji tvrde da je manekenstvo lagan posao vjerojatno ne mogu izvesti niti početak ove vježbe, a u nastavku pogledajte koliko truda je zapravo uloženo u tijelo anđelice: