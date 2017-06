MIRNA BEREND NAPALA POLITIČARE ZBOG UHIĆENJA: ‘Ne rade ništa i samo Vas zaje*avaju, uglavnom lažu’

Nakon što su javnost šokirala uhićenja zbog statusa na društvenim mrežama, bivša voditeljica ih je odlučila komentirati.

Voditeljica Mirna Berend se na Facebooku osvrnula na uhićenja zbog objava na toj društvenoj mreži koja su se ovih dana zaredala.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti, bez ispravaka:

“Kao i svi kreativci…pripadam porodici Šišmiša…mi noću funkcioniramo…a danju spavamo…to znači da nemam šefa…. ni tlačitelja….manje više..prošla sam pakao… jer inače ne bi sada ovo pisala niti bila živa….i da Slobodu sam krvavo platila i dalje je plačam….jednostavno,,,,,ne radim ono što najbolje znam..jer se nekome tako diga k..,.danas to umjesto mene radi svatko….ponavljam….doslovno svatko….nekad se nekome i krvi napijem……nažalost to nije često…ustvari to je samo fraza kojom se nekad prijetim…nego…što htjedoh reći..ponukana trenutačnim divnim događanjima hapšenja u divnoj zemlji čudesa u kojoj živim…….zbog groznih uvreda nanesenih NJIMA…ponovit ću zbog dramskog zapleta ….”NJIMA.”…to je jedna izdvojena kasta u Hrvata,… to su vam ONI…. sa visokim titulama… i niskim osobnostima….a ponekad i beznačajnim karakterom…najčešće govnari……ne brinite to niste Vi ..ni Ja….to su “Oni.”.. Ljepi i pametni moj Narode..imam jednu slatku ideju za vas…..znam da ste umorni od života…režija….plačanja….davanja….otimanja….kredita…švicaraca…ovrha…deložacija…..kamata…ono….umorni ste od svakodnevnog života… Vas koji živite od rada.. p.s. čitaj ROBOVANJA….možda ste umorni od gledanja “Njih”… koji ne rade ništa i samo Vas zajebavaju..uglavnom samo lažu…..nema većih zvijezda od njih…govore si u trećem licu najčešće….inače se to definira kao psihički poremećaj…ali kad su oni u pitanju to se zanemaruje……ili to još niste skužili..eto…kao svakom Šišmišu koji ne spava i spojen je sa Svemirom..i pomalo probuđen…….pada mi na pamet dobra ideja….najbolje je da ih svi počnemo vriijeđati na facebooku….perspektiva vam je fenomenalna….možete dobiti do 5 godina zatvora….a uz to i niz pogodnosti…sljedećih 5 godina netko drugi plaća vašu hranu….vašu struju….vašu vodu….uopće više ne brinete…..ne navijate sat…bude vas zaposleni…,mislim čuvari— ahahhaha..možete trenirati…a i šetati..što sada ne stižete…a i košta….možete i čitati…jer sada ne stignete…. jer pratite idiote na Dnevnicima..daaaa….možete i jesti…tri puta dnevno….što baš nije običaj svakog stanovnika ove zemlje…..u apsolutnom ste dobitku iz najmanje dva razloga…kažete im što mislite…. a to se niste usudili već desetljećima… i onda godinama živite o državnom trošku u zatvoru….gotovo da se izjednačite sa svim državnim dužnosnicima…i saborskim zastupnicima.(osim Pernara….njega da mi ne dirajte ahahaha….jer on stvarno ne liči na NJIH..a i razveseli me…)….postanete đabalebaroši, umjesto da ste radnici i njihovi idioti…jer to sada sigurno jeste…….ja samo predlažem… mili i dragi moji….zamislite da im jednom sve kažemo u facu šta ih ide…da…da…sve ono što ste oduvijek htjeli ….a nikada se niste usudili …iz milijun razloga…ili možda samo jednoga …jer ste već uhljebljeni u stranački kruhić…..a onda svi zajedno zbog “Verbalnog delikta” ….ahahahahh….odšetamo u zatvore…fino….lagano..dobrovoljno i mirno….i svi….ahahahah…..da odmorimo i konačno ne radimo ništa…kao i Oni…..i da….ja sam spremna…a Vi…hoćete se probuditi i shvatiti…..njih je 10….20….ajde nek ih je 200….ok….nas je 4 MILIJUNA……ajmo svi u zatvore….da odmorimo od ovih idiota….ili…ima netko neki bolji prijedlog….a za sve ostale ….želim vam sretan Dan Državnosti….ma šta god to značilo….ja ostajem čeznuti za zatvorom….tamo bi jedino u miru naučila Španjolski…. napisla knjigu….možda bi se i uhvatila treninga… a da ne bi kunu potrošila….pa mili moji, ako se probudite….možda shvatite….prvo im trebamo reći sve…. a onda u miru i radosti i kolonama krenuti u zatvore…..a da…zaboravila sam napomenutini da živimo u demokraciji…koji dobar vic… ahahhahaha…”, napisala je Mirna i dodala: “P.s. majke mi …sve ovo znam napisati sa velikim slovima….interpunkcijama,.zarezima…ali ovako se nadam da će se politička scena zgroziti mojom nepismenošću…. jednako kao i ja njihovom ljigavošću…”



Mirnine riječi naišle su na veliko odobravanje njezinih pratitelja.