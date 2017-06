MIRJANA HRGA PAMTIT ĆE LJETO 2017.: ‘Bit ću na brodu sa suprugom, bit ćemo tamo gdje nas more odnese’

Urednica i voditeljica središnje informativne emisije ‘RTL danas’, Mirjana Hrga ima odličan plan za idilično ljeto.

Kako je otkrila RTL.hru, Mirjana Hrga će godišnji odmor provesti na brodu sa svojim suprugom.

VELIKI TV TRANSFER: Mirjana Hrga vraća se u Hrvatsku, postaje urednica i voditeljica na RTL-u

‘Bit ću tamo gdje me more odnese, tri tjedna na brodu sa svojim suprugom. Pristajemo na kopno samo po gorivo, vodu i hranu. Od Cresa do Kornata i nazad. Srećemo se s prijateljima, kartamo belu, jedemo dobru ribu i pijemo bevandu. Malo sunca, više hlad i kupanje’, izjavila je Mirjana koja uživa u bračnoj luci sa Stašom Stefanovićem.



Par se tajno vjenčao nakon dvije godine veze 2015. , a u kolovozu će proslaviti dvije godine braka.

Na RTL televiziju prešla je nakon što je radila kao reporterka, urednica i voditeljica na Al Jazeeri Balkans.

Njen povratak u Zagreb značio je da je odlučila da će joj je obitelj na prvom mjestu.