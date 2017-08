MIRELA PRISELAC REMI IMA NOVOG DEČKA? Pjevačica viđena kako se mazi sa šest godina mlađim glumcem

I love my city ❤️ Zagreb ❤️ . . #remi #remielemental #reminainternetima #zagreb #crostagram #croatia #musicianlife🎶 #musicianlife #musicislife #vitic #viticevneboder #architecture #sky #skyline #aftertherain #citylife #rooftop #love

A post shared by Mirela Priselac (@remielemental) on Jun 16, 2017 at 12:03pm PDT