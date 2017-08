MIRA FURLAN SE NE VRAĆA U HRVATSKU: ‘Zagađena je vulgarnošću i primitivnim nacionalizmom, tu više nemam što tražiti’

Na #buro247hr pročitajte ekskluzivan intervju s Mirom Furlan. S našom poznatom glumicom je razgovarao @sandic.srdjan / Buro 24/7 talks to legendary Croatian #actress Mira Furlan. More on buro247hr #mirafurlan #interview #buro247

A post shared by Buro 24/7 Croatia (@buro247hr) on Jan 10, 2017 at 6:13am PST