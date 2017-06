MILJENIK PUBLIKE MARIO ROTH ZAHVALIO FANOVIMA: ‘Dali ste mi vjetar u leđa, kad već ne možete vjetar u kosi’

I došli smo do samog kraja🔚 @tlzphr @nova_tv Ova 3 mjeseca smo marljivo radili i trudili se.Nije bilo lako,ali sve se isplatilo.Ovo je definitivno nešto što ću pamtiti kod sam živ i dok me ima.Beskrajno sam zahvalan na ovom iskustvu koje mi je uljepšalo knjigu života i napisalo nekoliko prelijepih stranica.Pitali su me: Da li bih ponovio ovo sve? Apsolutno da!Dobre prilike se u životu ne propuštaju i ne želim biti jedan od onih koji će žaliti za bilo čim u životu!HVALA svima na neizmjernoj podršci koju ste mi pružali tijekom ovih 13 emisija.Hvala na svakom komentaru,kritici i lijepoj riječi.Dali ste mi vjetar u leđa,kad već ne možete vjetar u kosi😂To su stvari koje se pamte i zbog kojih imate moju neizmjernu zahvalnost.Hvala cijeloj ekipi koja je na fotografiji,a i onima iza bez kojeg ovaj show ne bi bio to što je! Želim Vam svima beskonačno puno sreće u privatnom i poslovnom životu😚 Idemo dalje u nove pobjede! Voli Vas Mario

