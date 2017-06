POPOVIĆ O SEVERININIM OPTUŽBAMA: ‘Njen intervju je pun neistina’, Severinin menadžer: ‘Imamo dokaze i svjedoke’

Milan Popović je u emisiji RTL Danas odgovorio na optužbe koje je sinoć u emisiji RTL Direkt iznijela protiv njega. Ubrzo je stigao demantij Severinina menadžera.

Nakon što je Severina sinoć u intervjuu u RTL Direktu optužila svog bivšeg partnera Milana Popovića da joj želi oduzeti skrbništvo nad njihovim sinom Aleksandrom, ‘srpski kralj bakra’ je iznio svoju stranu priče za RTL Danas.

“Odmah ću vam reći da ne želim reći ništa loše o majci svoga djeteta i, ako je istina da je nedavno izgubila dijete zbog stresa koji je ovaj proces uzrokovao, žao mi je jako i siguran sam da su oni mladi i talentirani i da će imati mogućnost ponovno začeti”, rekao je Popović, dodavši kako može zamisliti koliku je to tugu i žalost donijelo Severininoj obitelji.



‘Intervju je pun neistina’

“Intervju je pun neistina, ne bih ulazio u detalje i komentirao ih. To kako se majka osjećala i kako je proživljavala te situacije, to je samo ono kako ona to pamti. Žao mi je ako je to shvatila kao psihičko zlostavljanje. Nadam se da će to proći i da ćemo uspostaviti normalnu komunikaciju u budućnosti”, rekao je Milan.

Kazao je da se privremena mjera koja je podigla prašinu jer prema njoj Severina svoga sina ne može vidjeti 200 dana godišnje od zadnje presude nije mnogo promijenila. Drugačije je samo, tvrdi Popović, to što on sada ima šest dana mjesečno više sa svojim sinom.

“To je sve zlonamjerno tumačenje sudske presude. Postoji format u kojem se ta presuda piše i ja vam odgovorno tvrdim da je princip na kojem je ova mjera donesena 50:50. Pola vremena s našim sinom provodim ja, a pola Severina”, kaže Popović za RTL Danas.

Kaže da joj ne želi uzeti sina

Srpski milijarder je rekao i da mu nije namjera Severini oduzeti skrbništvo nad sinom.

“Potpuno skrbništvo je nemoguće jer u Hrvatskoj postoji termin zajednička roditeljska skrb. I da hoću, ne mogu dobiti potpuno skrbništvo nad djetetom, majka će uvijek biti jednaki skrbnik kao ja”, rekao je.

Dodao je kako nije istina da dijete nije redovito viđao, već ga je, kaže, viđao onoliko koliko je smio prema sudskoj presudi.

Smatra i da je Aleksandar jednako privržen njemu kao što je majci.

“Ja ne objavljujem fotografije sa sinom, no mogu vam reći da je dijete jednako privrženo meni koliko i majci i da će uvijek tako biti. To je termin koji se sve više koristi kod struke – dualna privrženost. Dokazano je da majka djetetu daje njegu i toplinu, a otac daje avanturistički duh, radoznalost za istraživanje i razigranost”, kazao je bivši Severinin partner za RTL Danas.

Popović tvrdi da mjesečno plaća 75.000 kuna alimentacije, te da je pjevačici pomagao u financiranju njenog albuma, koncerata i drugih poslovnih stvari.

‘Želim pronaći zajednički jezik sa Severinom’

Rekao je kako se nada da će uspjeti s pjevačicom pronaći zajednički jezik jer ovakva narušena komunikacija može ostaviti psihičje posljedice na njihovu sinu. Kaže kako najviše želi ravnopravno sudjelovati u odgoju svoga sina.

“Po meni je jako bitno da prestanemo biti bivši partneri za naše dijete, nego samo mama i tata”, zaključio je Popović.

Severinin menadžer odmah poslao demantij

Ubrzo nakon objavljivanja intervjua s Popovićem, Severinin menadžer Tomislav Petrović je poslao demantij njegovih tvrdnji.

Prenosimo ga u cijelosti:

„Nije istina da je Severinin intervju u emisiji RTL Direkt bio pun neistina. Za sve što je Severina izrekla u toj emisiji postoje dokazi i svjedoci.

Nije istina da Popović ne želi potpuno skrbništvo nad djetetom. Da je tako, povukao bi tužbu podignutu u Srbiji u kojoj traži da joj se potpuno oduzme skrbništvo, a koju je ponovo podigao nakon dobivene privremene mjere, dana 09.05.2017.

Nije istina da Popović po privremenoj mjeri sutkinje Verice Nikić provodi sa djetetom pola vremena. Istina je da provodi preko 200 dana godišnje za koje vrijeme Severina ne može viđati dijete koje je s njom živjelo sretno punih pet godina, pa time i ne stoji da Severina zlonamjerno tumači sudsku presudu, upravo suprotno.

Također, nije istina da je tzv. princip po kojem dijete živi sa roditeljima pola-pola praksa u Europskoj uniji. To se vrlo lako može provjeriti.

Nije istina da Popović plaća Severini alimentaciju u iznosu od 75.000 kn. Popović plaća alimentaciju u visini od 15.000 kn, a sve izjave o financiranju njenih poslovnih aktivnosti su u svrhu diskreditiranja Severine, jer ona od njega to nije tražila.

Također, nije istina da se Popović želi bilo što dogovoriti sa Severinom. Njegovo viđenje dogovora je ispunjenje svih njegovih zahtjeva, koji su zapravo usmjereni na kontrolu majke. Pa on je protiv Severine i njenih bližnjih podigao preko 30 postupaka po raznim sudovima i konstantno je blati po medijima. Zar to radi osoba koja se želi dogovoriti?“