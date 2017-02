MENADŽER BRANI NINU BADRIĆ: ‘Nije joj organizirao nastup u Splitu jer ne bi mogao napadati sve što dolazi iz Zagreba’

Nakon što je splitski menadžer Ivan Bubalo javno prozvao Ninu Badrić na svom Facebooku i rekao da ona nije zvijezda, oglasio se glazbeni menadžer Zoran Škugor, koji je stao u obranu poznate pjevačice.

“Kad sam krenuo raditi karijeru Nine Badrić, odlučio sam uz dogovor s njom da će prvi album raditi ekipa Ilan Kabiljo s Davorinom Ilićem i prijateljima iz Londona, Adonis Ćulibrk ex ET, uključujući Zvonimira Duspera. Već prvi singl ‘Ja za ljubav neću moliti’ donio je veliki uspjeh, a pjesma ‘Trebam te’ je postala veliki hit. Tako da je Nina punila sve klubove po Hrvatskoj i Sloveniji. Bez obzira na to što me Nina jednom pitala može li takva glazba proći, s obzirom na to da je tada krenuo polunarodnjak. Rekao sam da nije sva publika u Hrvatskoj narodnjačka i da se ne boji jer vjerujem da ima puno ljudi u Hrvatskoj, koji vole modernu i kvalitetnu glazbu te da me samo zanima da punimo klubove. Tako se i desilo. Ubrzo Nina postaje pobjednica prvog Radijskog Festivala u Vodicama po izboru slušatelja i urednika hrvatskih radio stanica. Nakon toga, singl s njenog prvog albuma ‘I’m so excited’ se objavljuje na 12 velikih svjetskih kompilacija, što je dokaz da smo pogodili kakvu vrstu glazbe treba raditi. Na kraju je Ninu za taj album struka nagradila s dva Porina te je po glasovima čitatelja Večernjeg lista dobila Zlatnu Ružu”, rekao je Škugor za portal Scena.hr.



“Bez obzira na sve to, nisam se usudio raditi velike sportske dvorane, pa tako i splitske Gripe jer sam smatrao da ta glazba nema masovnu publiku i nisam htio glumatati po Hrvatskoj i njihovim dvoranama, koje bi se punile uz plaćanje lokalnih menadžera da dijele besplatne ulaznice, a koncerti su bili u debelom minusu. Poslije mene, Nina je s odličnim albumom ‘Čarobno jutro’ s Darkom Juranovićem dobila četiri Porina. Bubalo je također imao šansu da joj organizira Split, ali nije. Valjda je očekivao da će ga platiti tako da podijeli nekoliko tisuća karata i preko lokalnih medija objavi kako je rasprodala dvoranu, a par stotina tisuća kuna minusa da Nina primi na sebe. Bubalo Ninu, kao više manje sve što dolazi iz Zagreba, javno napada, pa čak i TZ Splita kad bi angažirala nekog iz Zagreba da pjeva u Splitu. Pitam se bi li uopće reagirao da je netko od njegovih iz Splita, protiv kojih nemam ništa, pobijedio za hit godine na Narodnom radiju. Hvala Bogu, Nininu kvalitetu su prepoznali ljudi u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Sloveniji i ona uredno puni njihove sportske dvorane kao i lani dva dana zagrebački Lisinski, iako me Bubalo uvjeravao da neće prodati 200 karata. Na njegovu žalost, Nina je napunila dva Lisinska uz odlične koncerte “, zaključuje Škugor.