MATIŠIĆ PRVI PUT KOMENTIRAO POSVAJANJE BLIZANKI KRSTE PAPIĆA: ‘Ne znam kako bih živio da nešto nisam učinio’

Dramatičar, scenarist i glazbenik Mate Matišić iznenadio je javnost kada je zajedno sa suprugom Marijom pristao doživotno skrbiti o blizankama pokojnih Krste Papića i Jadranke Štefanac Papić.

Prije osam je mjeseci preminula Jadranka Štefanac Papić, udovica poznatog redatelja Krste Papića koji je umro dvije godine ranije, te iza sebe ostavila blizanke Taru i Elu.

Djevojčice su tada, s deset godina, postale siročad, no nisu ostale same. Brigu o njima preuzeo je dugogodišnji Krstin prijatelj i suradnk, dramatičar, scenarist i glazbenik Mate Matišić. On i njegova supruga Marija nekoliko su mjeseci prije Jadrankine smrti pristali doživotno se brinuti o blizankama.



Matišićev čin tada je ganuo javnost, a on o njemu nikad nije govorio – sve dosad.

U intervjuu za Večernji list prvi je put komentirao tu svoju odluku.

“Naprosto ne znam kako bih živio da nešto nisam učinio. Ja bih u tom slučaju nestao. U mom rodnom kraju i u mom svijetu potpuno je normalno preuzeti brigu o djeci svojeg brata ili svojeg prijatelja. To nije nikakvo čudo. Ne znam kako drugačije postupiti. S kojim bih pravom mogao pisati i nekoga prozivati ako ne bih postupio po tim nekim pravilima koje namećem i svojim likovima”, rekao je Matišić za Večernji list.

Kad su odlučili postati roditelji, Krsto je imao 72, a Jadranka 56 godina. Nakon Krstine smrti 2013. godine djevojčice su ostale same s majkom, koja je oboljela od raka pluća. Usprkos njenom borbenom duhu, stanje joj se pogoršavalo i trebalo je osigurati budućnost njihovih kćeri.

Brigu o djevojčicama prvotno je trebala preuzeti Jadrankina sestra, no zbog njene obiteljske situacije taj se plan izjalovio. Matišić i njegova supruga tada su odlučili posvojiti blizanke svojih dugogodišnjih prijatelja.