MARTINA TOMČIĆ PROGOVORILA O SVOJOJ STROGIĆI: ‘Istinu je teško upakirati kad ispred sebe imaš dijete od 6 godina’

Martina Tomčić slovi kao najstroža članica žirija emisije ‘Supertalent’, no za sebe smatra da je jednostavno zahtjevna i iskrena.

I razgovoru za Showbuzz rekla je da je svoju titulu magistre umjetnosti zaradila školovanjem, a da je titula najstrože samo ono kako su je okarakterizirali mediji. ‘Titula je nešto što zaradimo školovanjem, pa ja tako imam titulu magistre umjetnosti i to djeluje baš romantično. Ovo kako djelujemo na van, to je nešto što nam nameću. Ova druga strana mikrofona mi to nameće. Ja volim korigirati to i reći da sam najzahtjevnija i iskrenija’, izjavila je Tomčić.

Martina kaže da postoji samo jedna istina i da je vrlo jednostavno biti iskren, ali je ponekad teško upakirati tu istinu, pogotovo kada je treba izreći djetetu od šest godina.

Iako uvijek stremi biti iskrena, kaže da joj se istina ponekad i obije o glavu: ‘Zapravo, istina se uvijek u početku obije o glavu jer rijetko kad je druga strana spremna dobrovoljno čuti istinu, ali dugoročno gledano za mene druga opcija ne postoji’, zaključila je Martina.



