MAKSIMALNO SE OGOLILA PRED KAMERAMA I OTKRILA SVE DETALJE: Snima se dokumentarac o Soraji Vučelić

Snima se dokumentarni film o Soraji Vučelić. Da, dobro ste pročitali. Da, i mi smo u šoku.

Vjerovali ili ne, Ukrajinci rade dokumentarni film o srpskoj starleti Soraji Vučelić.

“Bit ću iskrena, nekoliko tjedana smo se dogovarali za intervju, to je bio proces jer su oni morali organizirati putovanje u Srbiju. Nazvali su me jer su željeli napraviti dokumentarac o mom životu, da im pokažem kako zapravo izgleda moj dan, što sve radim, čime se bavim… Zaintrigiralo ih je to što su brojni svjetski mediji prethodnih mjeseci pisali o meni, a oni su imali želju da iz prve ruke čuju sve o meni”, rekla je Soraja za Alo.

Otkrila je i da se pred kamerama maksimalno ogolila te da je otkrila sve detalje, a ukrajinski novinari nisu je nimalo štedjeli.

“Pričala sam o ljubavnom životu, njih je također zanimalo što sam sve korigirala na svom tijelu estetskim operacijama i kako je izgledao posao voditeljice na televiziji. Proveli su sa mnom nekoliko dana, svugdje sam ih vodila i pokazal im da živim život kao i svaka normalna djevojak te da nema ništa tajanstveno u tome”, rekla je starleta.